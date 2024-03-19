В феврале из-за блокады границы Украина недополучила таможенных платежей почти на 8 миллиардов

В феврале из-за блокирования границы поляками бюджет недополучил 7,7 миллиарда гривен таможенных поступлений.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Расчетные недопоступления таможенных платежей из-за блокирования польскими протестующими автомобильных путей подъезда к пунктам пропуска на границе - 7,7 млрд грн", — сообщил он.

Читайте также:

Реклама:

В эту игру можно играть вдвоем. Как Польша зарабатывает на экспорте агропродукции в Украину.

На границе с Украиной - высыпают зерно, а с Беларусью - свободный трафик. Как Польша покупает российскую агропродукцию.

Напомним:

Реклама:

Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить ожесточенный политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

Европейский Союз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС.