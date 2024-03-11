Объемы нарушений на таможне с начала года выросли в 10 раз

В январе-феврале 2024 года таможни Государственной таможенной службы обнаружили 1511 нарушений таможенных правил на сумму 4,2 млрд грн - стоимостный показатель увеличился почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

Отмечается, что в 445 делах о нарушении таможенных правил временно изъяли предметов правонарушений на сумму почти 64 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму почти 35 млн грн;

продовольственных товаров на сумму более 19 млн грн;

транспортных средств на сумму 9 млн грн.

"В 621 деле о нарушении таможенных правил, в том числе заведенном в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 12 млн грн, взыскано штрафов на сумму 14 млн грн.

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На рассмотрение в суд таможнями передано 735 дел о нарушении таможенных правил на сумму 367 млн гривен. По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил судом принято 950 решений о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 243 млн грн (конфискация - 119 млн грн, штрафы - 124 млн грн)", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда