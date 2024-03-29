Таможня запустила онлайн-сервис для декларирования экспресс-отправлений и уплаты пошлины

Таможня представила возможность самостоятельного декларирования экспресс-отправлений гражданами со смартфона, в частности можно в несколько кликов самостоятельно задекларировать отправления стоимостью до 10 тыс евро и оплатить таможенные платежи.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Для упрощения процесса реализован ряд сервисных функций:

подавляющее большинство граф декларации заполняется автоматически;

автоматически осуществляется машинный перевод названий товаров и другой информации на украинский язык;

возможность во многих случаях подбора кода товара по УКТ ВЭД;

расчет налогов происходит в автоматическом режиме;

предусмотрено автозаполнение тех реквизитов, которых не хватает в предыдущей информации - в том случае, если гражданин ранее уже пользовался этим сервисом.

Декларацию необходимо подписать с помощью КЭП или Дія.Підпис.

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В случае, если стоимость товаров превышает 150 евро и они подлежат налогообложению, генерируется QR-код.

"Кликнув на этот QR-код или наведя на него камеру мобильного телефона, можно за считанные секунды оплатить начисленные таможенные платежи со своего банковского приложения", - пояснили в Таможне.

Отследить статус оформления отправления и поступления уплаченных средств на таможню можно онлайн через личный кабинет.

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Кроме этого, остаются альтернативные способы оформления, такие как декларирование экспресс-перевозчиком или через таможенного брокера и личное (или другим лицом по доверенности) представление бумажной декларации в подразделение таможенного оформления.

Экономическая правда