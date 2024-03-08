Спонсируемые РФ хакеры получили доступ к внутренним системам Microsoft во время последней атаки
Компания Microsoft заявила в пятницу, 8 марта, что хакерская группировка Midnight Blizzard, спонсируемая РФ, получила доступ к некоторым хранилищам с исходным кодом и внутренним системам компании после атаки, обнаруженной в январе этого года.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам Microsoft, хакеры в десять раз увеличили объем атаки в феврале по сравнению со значительным объемом, который наблюдался в январе 2024 года.
Также компания добавила, что Midnight Blizzard пытается использовать разного рода конфиденциальную информацию, найденную ими, которая была предоставлена клиентам.
Напомним:
Компании Microsoft и OpenAI провели исследование, в котором обнаружили, что род хакерских группировок из Китая, Ирана и Северной Кореи и РФ используют инструменты искусственного интеллекта в своих атаках.