Російські хакери, повʼязані з ГРУ, використовують ШІ в своїх атаках – Microsoft

getty images

Компанії Microsoft та OpenAI провели дослідження, у якому виявили, що рід хакерських угрупувань з Китаю, Ірану і Північної Кореї та РФ використовують інструменти штучного інтелекту в своїх атаках.

Про це йдеться у звіті компаній.

Зазначається, що російська хакерська група Forest Blizzard, яка пов’язана ГРУ здійснює свої атаки тактичного та стратегічного рівня в інтересах російського уряду.

Forest Blizzard в різних напрямках: оборона, логістика, політика, енергетика, неурядові організації та інформаційні технології. Також угрупування є особливо активним у нападах на організації, пов’язані з війною Росії в Україні.

Реклама:

Microsoft вважає, що операції Forest Blizzard відіграють значну допоміжну роль у зовнішній політиці та військових цілях Росії як в Україні, так і у світі загалом.

Використання LLM компанією Forest Blizzard передбачало дослідження різних супутникових і радіолокаційних технологій, які можуть стосуватися звичайних військових операцій в Україні, а також загальні дослідження, спрямовані на підтримку їхніх кібероперацій.

Нагадаємо:

Реклама:

Російське хакерське угруповання Killnet заявило про атаку на урядові системи Ізраїлю після нападу на країну бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС.

Економічна правда.