Microsoft будет сотрудничать с медиа Semafor по созданию новостей с помощью ИИ

Компания Microsoft сотрудничает с медиа-стартапом Semafor по использованию своего чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) для создания новостных сюжетов.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что стороны не разглашают сумму сделки за создание на странице медиа ленты новостей под названием Signals. Однако источники издания утверждают, что для бизнеса Semafor сделка станет значительной.

В Signals будет предлагаться лента последних новостей и анализа крупных историй, с примерно десятком публикаций в день. Цель состоит в том, чтобы предложить различные точки зрения со всего мира - ключевой фокус для Semafor с момента его запуска в 2022 году.

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Соучредитель Semafor Бен Смит подчеркнул, что раздел Signals будет полностью писаться журналистами, а ИИ будет предоставлять инструменты для исследований, которые будут использоваться для написания постов.

Добавляется, что соглашение появилось в то время, когда медиа-компании все больше обеспокоены генеративным ИИ и его потенциальной угрозой для их бизнеса.

"Издатели новостей пытаются найти способы использования ИИ для улучшения своей работы и опережения технологий, одновременно опасаясь, что они могут потерять трафик, а следовательно, и доходы, из-за чат-ботов с ИИ, которые могут за считанные секунды выдавать текст и информацию", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Издание The New York Times (NYT) подала в суд на компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав: издатель новостей утверждает, что инструменты ИИ используют его контент без разрешения.