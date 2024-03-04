Гендиректор МАГАТЭ в очередной раз встретится с Путиным для обсуждения вопросов по ЗАЭС

Гендиректор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 марта встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой, в частности, планирует узнать его видение дальнейшей работы и обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Об этом Гросси сообщил во время пресс-конференции в Вене, передает Укринформ.

"Для меня очень важно иметь возможность обсудить с ним (Путиным - ред.) некоторые технические моменты. Конечно, я был на станции и обсуждал некоторые вопросы. И я хочу составить впечатление о том, какие есть планы относительно нее, и иметь возможность обсудить некоторые важные моменты", - прокомментировал Гросси то, что он хочет донести Путину во время встречи во вторую годовщину захвата Россией ЗАЭС.

Он добавил, что "очень важно продолжать этот диалог на высоком уровне с обеими воюющими сторонами".

Реклама:

Также Гросси добавил, что на такой встрече высокого уровня могут обсуждаться различные вопросы, не только связанные с ЗАЭС. Но что касается ЗАЭС, то глава МАГАТЭ хочет узнать официальную позицию России и ее видение относительно того, будет ли АЭС запущена в работу или нет.

По его словам, встреча с Путиным направлена прежде всего на то, чтобы "Россия официально проинформировала по этим вопросам".

Напоминаем:

Реклама:

Срок годности ядерного топлива, которое используется в реакторах ЗАЭС, скоро истечет. Проблема осложняется тем, что его некому заменить в случае необходимости.