Фонд гарантирования вкладов продает отраслевой пул активов 4 банков

В системе "Prozorro.Продажи" на 28 мая запланирован аукцион по продаже второго отраслевого мегапула активов АО "МР Банк", АО "Мегабанк", ПАО "Проминвестбанк" и АО "Банк Сич", которые ликвидируются Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Активы, включенные в состав лота GL20N1026069, объединенные по общему признаку (КВЭД должника - перерабатывающая промышленность), ранее торговались в составе отраслевых пулов, но не были реализованы, поэтому были объединены в один отраслевой мегапул.

На торги выставлены права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, и дебиторская задолженность субъектов хозяйствования", - пояснили в Фонде.

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В залог по кредитам оформлено жилую и коммерческую недвижимость, земельные участки, имущественные права на недвижимое имущество, депозит, оборудование, транспорт, товары, финансовое поручительство и тому подобное.

В частности, среди залога:

жилой дом с надворными постройками и сооружениями общей площадью 45,8 кв м в Тернопольской области;

недвижимость и оборудование кондитерского производства в г. Днепре, а именно: административно-бытовой корпус общей площадью более 6,4 тыс. кв м, трансформаторная подстанция и главный корпус общей площадью более 29 тыс. кв м, холодильно-компрессорное здание общей площадью 1,7 тыс. кв м, помещения подготовительного отделения общей площадью 453,0 кв м, весовые, склад, градирни, масложироуловитель, электро- и автопогрузчики, оборудование пищевой промышленности в разном техническом состоянии и другое движимое и недвижимое имущество;

нежилые помещения, среди которых есть цех ватина и склад, общей площадью около 4,5 тыс. кв м в Днепропетровской области;

нежилые здания и сооружения общей площадью почти 9,6 тыс. кв м и здание бывшего заводоуправления площадью более 1,3 тыс. кв м в г. Сумы;

пункт приема металлолома площадью более 1,1 тыс. кв м и другие объекты недвижимости в разных населенных пунктах Сумской области;

нежилая недвижимость с трансформаторной подстанцией и зданием щитовой общей площадью около 1,3 тыс. кв м в Черниговской области;

право на получение в собственность нежилого здания деревообрабатывающего цеха готовностью 90% общей площадью 352 кв м в Закарпатской области.

На продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке, отметили в ФГВФЛ.

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Начальная цена лота - 622,7 млн грн.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых банков.

Напомним:

В системе Prozorro.Продажи в течение апреля провели 51 успешный аукцион по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма результативных торгов - более 262,8 млн грн.

Экономическая правда