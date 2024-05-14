МВД возобновило заказ индивидуальных номеров: какие сейчас цены
Сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили услугу по заказу индивидуальных номерных знаков, которую временно приостановили.
Об єтом сообщает пресс-служба МВД.
Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн - в Кабинете водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой сервисный центр МВД.
Стоимость услуги:
- спецпродукция (номерной знак) для легковых авто - 204 грн;
- спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов - 92,4 грн;
- три символа (минимальный заказ) - 300 грн;
- каждый последующий (до восьми символов) - 90 грн;
- графический элемент - 500 грн.
Получить индивидуальный номерной знак возможно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение "Новой Почты". Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак возможно в Главном сервисном центре МВД в Киеве - в управлении стандартизации по адресу ул. Мрии, 19.
Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.
Справочно:
Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись является уникальной и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов, от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов - от трех до шести символов - от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.