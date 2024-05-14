МВД возобновило заказ индивидуальных номеров: какие сейчас цены

Сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили услугу по заказу индивидуальных номерных знаков, которую временно приостановили.

Об єтом сообщает пресс-служба МВД.

Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн - в Кабинете водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой сервисный центр МВД.

Стоимость услуги:

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спецпродукция (номерной знак) для легковых авто - 204 грн;

спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов - 92,4 грн;

три символа (минимальный заказ) - 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) - 90 грн;

графический элемент - 500 грн.

Получить индивидуальный номерной знак возможно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение "Новой Почты". Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак возможно в Главном сервисном центре МВД в Киеве - в управлении стандартизации по адресу ул. Мрии, 19.

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

Справочно:

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Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись является уникальной и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов, от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов - от трех до шести символов - от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.