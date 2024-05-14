НБУ прогнозирует умеренное ускорение инфляции в ближайшие месяцы

Нацбанк прогнозирует, что в ближайшие месяцы рост потребительских цен умеренно ускорится из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и увеличения расходов бизнеса на оплату труда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк напоминает, что, по данным Госстата, в апреле 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца - 3,2%. В месячном измерении цены выросли на 0,2%.

Фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза Нацбанка, опубликованной в Инфляционном отчете за апрель 2024 года (3,6% г/г), отметили в НБУ.

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"Отклонение от прогноза и в дальнейшем обеспечивала динамика мало прогнозируемых факторов временного характера, прежде всего стремительное падение цен на сырые продукты питания. Это связано как с эффектами теплой нынешней погоды и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев, так и с переориентацией производителей на внутренний рынок из-за блокады западных границ.

Зато фундаментальное инфляционное давление, на которое имеет наибольшее влияние монетарная политика, сохранялось. Базовая инфляция в апреле выросла до 4,4% г/г, что в целом соответствовало прогнозу НБУ. С одной стороны, вторичные эффекты от удешевления сырых продовольственных товаров и улучшения инфляционных ожиданий сдерживали фундаментальное инфляционное давление. С другой, увеличение расходов бизнеса на оплату труда и подорожание импорта из-за блокады западных границ давили на потребительские цены в сторону повышения", - говорится в сообщении.

При этом Национальный банк прогнозирует, что рост потребительских цен умеренно ускорится в ближайшие месяцы: из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и теплой погоды в этом году, увеличение расходов бизнеса на оплату труда и рост административной составляющей инфляции.

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"В то же время инфляцию будут сдерживать снижение внешнего ценового давления и меры монетарной политики, в том числе по поддержанию контролируемой ситуации на валютном рынке и защиты сбережений населения от инфляционного обесценивания", - пояснили в НБУ.

Монетарная политика и в дальнейшем будет направлена на сохранение инфляции на умеренном уровне в этом году и возвращение ее к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. в течение следующих лет, заявил Нацбанк.

Напомним:

В апреле инфляция выросла на 0,2% по сравнению с мартом 2024 года. При этом в апреле, как и в марте, годовой показатель составил 3,2% после ускорения на 4,3% в феврале.

Национальный банк Украины улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 8,6% до 8,2%.

Национальный банк Украины разъяснил причины замедления инфляции в начале 2024 года. Наибольший вклад в замедление имели цены на сырые продукты, которые в марте 2024 года снизились на 4.9% год к году.

В марте рост потребительских цен в Украине ускорился с 0,3% в феврале до 0,5%. В то же время годовая инфляция замедлилась до 3,2%.

Экономическая правда