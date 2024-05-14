"Откат реформы корпуправления": Рада обязала "Укрнафту" платить дивиденды напрямую в госбюджет

Верховная Рада 9 мая приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров" с правкой, которая свидетельствует об откате реформы корруправления госкомпаний.

Об этом сообщил в Facebook независимый консультант по корпоративному управлению, один из авторов реформы Александр Лысенко.

"9 мая парламент принял закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины с целью улучшения осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. На первый взгляд, ничего общего между корпоративным управлением госкомпаниями и экспортом товаров. Даже главный комитет другой - финансовый, а не экономический.

Однако, неожиданно, глава финансового комитета (Даниил Гетманцев - ред.) решил внести поправку под номером 159 к экспортному законопроекту, которая предусматривала изменения в закон об управлении объектами госсобственности - ключевого закона о корпоративном управлении госкомпаний. Суть этой поправки не менее неясна, чем факт ее наличия в законопроекте по экспорту товаров", - написал Лысенко.

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По его словам, поправкой предусматривается, что компании, которые перешли под управление государства в результате принудительного отчуждения или конфискации имущества в условиях правового режима военного положения (в частности, "Укрнафта"), и в которых акционером является хозяйственное общество, доля государства в уставном капитале которого составляет 50% или более, будут платить дивиденды непосредственно в госбюджет.

"Иными словами, "Укрнафта", большинство акций которой принадлежит "Нафтогазу", больше не будет иметь права на получение дивидендов как акционер компании (в конце концов, как это и было до принятия 5593д)", - пояснил эксперт.

"Почему это откат: введение консолидированной выплаты дивидендов (когда материнская компания сначала собирает дивиденды во всех своих дочерних компаниях, а затем выплачивает их владельцам материнской компании - в случае „Нафтогаза", правительства в бюджет) было одним из важных достижений после принятия 5593-д/3587. В частности, это было одной из рекомендаций, предоставленной ОЭСР при разработке 5593-д.

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Принятие законопроекта 5593-д именно в соответствии со стандартами ОЭСР было предпосылкой получения такого важного для Украины финансирования от наших партнеров, в частности, МВФ. А теперь получается, что мы обещали принять хороший закон, но не обещали его потом не менять", - добавил Лысенко.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в законопроекте о госбюджете на 2024 год предлагалось установить обязанность для компаний, 50 и более процентов акций которых принадлежат "Нафтогазу", уплатить дивиденды за 2023 год непосредственно в госбюджет в размере не менее 90%, в срок до 1 июля 2024 года.

При этом практика, которая соответствует Рекомендациям ОЭСР по корпоративному управлению госпредприятиями, предусматривает, что дивиденды должны выплачиваться на консолидированной основе на уровне материнской компании.

В свою очередь, практика, когда дочерние компании платят дивиденды непосредственно в госбюджет (а не в материнскую компанию), нарушает принцип равных условий между госкомпаниями и частными компаниями.

Международная компания Grant Thornton завершила независимый аудит ПАО "Укрнафта". По результатам 2023 года чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн.

Экономическая правда