Кабмин внес изменения в бронирование работников, которые восстанавливают энергетику 

Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что изменения направлены на создание необходимых условий для бронирования работников предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия. И их деятельность направлена на восстановление разрушенного или поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины в особый период.

Перечень предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций утверждается Минэнерго.

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Напомним:

В мае 2024 года на месяц автоматически продлили отсрочку от мобилизации для тех, кому это предусмотрено по соответствующему решению Министерства экономики. Кроме того, в мае стало известно, что 4 тыс айтишников имеют бронирование от мобилизации, еще 1 300 ожидают бронирования.