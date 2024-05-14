Правительство регистрирует рекордное количество индустриальных парков в I квартале 2024 года

Правительство в первом квартале 2024 года зарегистрировало 9 новых парков, что равно количеству зарегистрированных в течение всего 2022 года и превышает показатель 2021 года, когда было зарегистрировано 7 парков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, создание новых индустриальных парков будет способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и укреплению промышленного потенциала страны.

Так в первом квартале 2024 года было зарегистрировал 9 новых парков, что равно количеству зарегистрированных в течение всего 2022 года и превышает показатель 2021 года, когда было зарегистрировано 7 парков.

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Кроме того, специализация новых парков очень разнообразна - от производства строительных материалов до пищевых продуктов. В девяти новых индустриальных парках будет создано ориентировочно 11 тыс рабочих мест, что будет способствовать экономическому развитию и повышению уровня занятости в регионах их расположения.

Заместитель министра добавил, что заинтересованность инвесторов в создании индустриальных парков значительная и этот год имеет все шансы стать рекордным по количеству новых. С начала 2024 года было обработано 29 пакетов документов по регистрации индустриальных парков.

В то же время в этом году из реестра было исключено 4 парка, на территории которых в течение трех лет с момента регистрации не осуществляется деятельность участниками.

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Экономическая правда.