Запорожская АЭС: ситуация становится опаснее

Майже два роки тому Запорізьку АЕС захопили російські загарбники і вона досі перебуває під окупацією. За цей час росіяни перетворили її з найбільш безпечної атомної станції в Європі на найбільш небезпечну у світі.

ЗАЕС стала об’єктом ядерного шантажу і засобом впливу на цивілізований світ. Окупанти порушили систему міжнародного регулювання, норм, правил, вимог ядерної та радіаційної безпеки. Станція стала вразливою і втрачає легітимність.

Для відновлення системи безпеки є один шлях: повернути ЗАЕС Україні та її оператору – "Енергоатому". Це позиція України і закріплений у численних рішеннях МАГАТЕ механізм відновлення ядерної та радіаційної безпеки, механізм недопущення чергових аварійних ситуацій на Запорізькій атомній станції.

Однак росія ігнорує ці рішення МАГАТЕ. Загарбники мінують периметр станції, продовжують тримати важку техніку з боєкомплектом у турбіних залах і зброю – на дахах енергоблоків. Риторика окупантів заспокійлива: "усе добре", "усе безпечно", "усе працює"... 7 лютого 2024 року вони саме так звітували генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, який відвідав ЗАЕС.

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Реальна ситуація на Запорізькій АЕС справді критична. Станція пережила вісім блекаутів, там відбуваються руйнівні процеси та деградація обладнання, ремонти не проводяться, постійні перебої енергопостачання, підвищений рівень пожежної небезпеки, гострий дефіцит персоналу та нелюдські умови його роботи, систематичні порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.

На ЗАЕС виникла ще одна загроза ядерній та радіаційній безпеці: спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування в реакторах ядерного палива, перші партії якого були завантажені ще 2017 року.

Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, визначених з урахуванням норм безпеки, і може призвести до руйнування цілісності паливних елементів та, як наслідок, до радіаційної аварії.

Ніхто у світі раніше не перевищував встановлений виробниками шестирічний термін. Нікому не відомо, як поведе себе паливо за межами цього терміну.

Потрібно провести аналіз безпеки. Якщо за його результатами буде встановлена необхідність вивантаження палива з реакторів, то постане багато інших запитань, на які поки немає відповідей. Це суто технічне питання, як і решта нинішніх проблем ЗАЕС, а технічні проблеми вирішуються компетентним досвідченим ліцензованим технічним керівництвом та інженерами оператора АЕС.

Такого персоналу на Запорізькій АЕС уже немає. 3 лютого 2024 року рашисти вивели із станції останній компетентний персонал "Енергоатома" (близько 400 осіб), зокрема ліцензований. Там немає людей, спроможних ухвалювати складні рішення, від яких залежить ядерна та радіаційна безпека обʼєкта.

Немає і персоналу, який може виконувати складні операції, повʼязані з безпекою. Завезені з росії "фахівці" не мають ні компетенції, ні досвіду, адже сучасна Запорізька АЕС суттєво відрізняється від атомних електростанцій росії.

Окупанти мають зрозуміти: їм не вдасться скористатися українським активом. Вони не зможуть ні запустити ядерні реактори, ні утримувати їх у безпечному стані. Їм бракує не лише кваліфікованого персоналу.

Налагодити роботу ЗАЕС неможливо і через відсутність інфраструктури. Після підриву Каховської ГЕС не вистачає води для охолодження енергоблоків, внаслідок обстрілів зруйновані ЛЕП, частина обладнання потребує ремонту.

Військово-політичні амбіції агресора не збігаються з реальним станом справ на станції та здатністю вирішувати проблеми на ній. Військовими наказами та політичними лозунгами неможливо вирішити складні технічні проблеми.

Натомість спроби використати ЗАЕС у військових цілях, намагання запустити ядерні реактори, безглузде поводження з ядерним паливом та іншими радіоактивними матеріалами – шлях до ядерної та радіаційної катастрофи.

Цивілізований світ не може спокійно спостерігати, як через дії окупантів зростають небезпека та ядерні загрози на найбільшій атомній станції в Європі. Російського агресора треба змусити повернути Запорізьку АЕС Україні.

Саме тому єдиним способом запобігти інциденту на станції є мирний план президента Володимира Зеленського в частині ядерної безпеки: повна демілітаризація й деокупація ЗАЕС та відновлення Україною контролю над нею.