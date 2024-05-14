Amazon Web Services объявил о смене руководства

Руководитель подразделения облачных вычислений Amazon Адам Селипски уходит в отставку, вместо него должность займет Мэтту Гарману, руководителю отдела продаж и маркетинга.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам директора Amazon Энди Джасси, Селипски, который возглавлял AWS с 2021 года, покинет свою должность в следующем месяце, "чтобы перейти к следующей задаче".

Облачное подразделение, крупнейший продавец арендованных вычислительных мощностей и хранилищ данных, уже давно обеспечивает большую часть операционного дохода Amazon.

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В прошлом квартале AWS сообщила о самом большом росте продаж за год и впервые за год принесет более 100 млрд долларов дохода в течение года.

Сейчас подразделение спешит коммерциализировать услуги искусственного интеллекта после того, как отстало от конкурентов Microsoft и Google Alphabe в выведении на рынок собственных крупных языковых моделей.

Отмечается, что Селипски был правой рукой Джаси в течение первых лет существования облачной группы, выполняя обязанности операционного директора, где он руководил продажами, маркетингом и другими функциями. Он покинул компанию в 2016 году, чтобы возглавить Tableau, разработчика инструментов визуализации данных в Сиэтле, который впоследствии был продан Salesforce.com.

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Второе пребывание Селипского в Amazon стало неожиданностью для многих сотрудников AWS, которые ожидали, что Гарман получит высшую должность.

Вместо этого Гарман начал свою карьеру в AWS как стажер в 2005 году, через год вернулся к работе на полный рабочий день и был одним из первых руководителей продукта подразделения.

Напомним:

Облачное подразделение Amazon - Amazon Web Services (AWS) сообщило о сокращении сотни рабочих мест.