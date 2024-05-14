Правительство упростило размещение газовых мини электростанций
Кабмин принял постановление, которое упрощает процедуру размещения газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"Сегодня принимаем постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей. Снимаем целый ряд бюрократических преград, процедур, чтобы процесс двигался быстрее", - отметил премьер.
Премьер отметил, что после потери 8 ГВт мощности ситуация в энергосистеме чрезвычайно сложная. Сейчас Украина вынуждена покрывать дефицит путем импорта и аварийной помощи от западных партнеров.
Приоритетной задачей правительства является минимизация рисков до старта следующего отопительного сезона. Все ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации
Глава правительства добавил, что Украина рассчитывает также на дальнейшую активную поддержку от международных партнеров. По его словам, в апреле-мае партнеры передали более 600 тонн гуманитарной помощи для энергетической безопасности, включая генераторы, трансформаторы, кабели, изоляторы.
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Напомним:
За прошедшие сутки, 13 мая, потребление электроэнергии в Украине выросло на 8% против объема, потребленного 12 мая. Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.