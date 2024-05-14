В "Центрэнерго" показали состояние ТЭС после ударов: разбирать завалы будут еще два месяца

Фото: скриншот с видео Центрэнерго

На Змиевской и Трипольской ТЭС до сих пор разбирают завалы после ракетных ударов 22 марта и 11 апреля - разбор завалов точно будет продолжаться еще полтора-два месяца.

Об этом заявил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый.

"На сегодня наша деятельность полностью остановлена. Мы находимся без производства электрической энергии, тепловой энергии, наши города-спутники сейчас без горячей воды.

Основной вид деятельности компании прекращен. На сегодня 100% генерации наших электростанций разрушено", - подчеркнул Гарькавый.

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"Мы еще до конца не понимаем масштабов разрушений. Первоочередная задача - разобрать завалы, сохранить наших специалистов и продолжать работать дальше. Ни один работник на сегодня не уволен", - добавил Гарькавый.

По его словам, разбор завалов точно продлится еще полтора-два месяца.

"Завалы действительно массивные. Это сотни, даже тысячи тонн бетона, который нужно убрать, причем максимально сохранив уцелевшее оборудование", - добавил технический директор „Центрэнерго".

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"Эти атаки привели к уничтожению основного и вспомогательного дорогостоящего оборудования - турбин, генераторов, трансформаторов, значительным повреждениям и пожарам.

Наиболее дорогостоящие - генераторы (почти полмиллиарда гривен), трансформаторы (около 200 млн грн), турбины... В общем, это очень дорогостоящее оборудование", - рассказал Гарькавый:

Напомним:

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

Трипольская ТЭС обеспечивала электроэнергией почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В состав "Центрэнерго" входили три ТЭС, которые, по сути, были всеми активами компании: Трипольская в Киевской области, Змиевская в Харьковской области и Углегорская в Донецкой области.

22 марта 2024 года Змиевская ТЭС была полностью разрушена. 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС. Таким образом, "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Экономическая правда