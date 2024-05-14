США заблокировали схему, через которую Дерипаска хотел получить $1,5 млрд
Министерство финансов США 14 мая сообщило о разоблачении схемы, по которой подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска пытался получить доступ к замороженным 1,5 миллиарда долларов с помощью австрийской группы Raiffeisen.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным американского Минфина, в июне 2023 года олигарх совместно с россиянином и владельцем консалтинговой фирмы "Титул" Дмитрием Белоглазовым согласовал "запланированную операцию по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании".
После этого была создана дочерняя компания "Титула" под названием "Илиадис". Она в начале 2024 года приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию Rasperia, которая владеет замороженными акциями Дерипаски.
Именно Rasperia должна была выступить стороной сделки о приобретении австрийской группой Raiffeisen пакета акций одной из крупнейших строительных компаний Европы Strabag на сумму более 1,5 миллиарда долларов.
Напомним, что на прошлой неделе Raiffeisen неожиданно объявил об отмене сделки со связанной с Дерипаской компанией, потому что во время общения с органами власти "не смог достичь необходимой уверенности" для ее продолжения.
Известно, что намерения заключить сделку и ранее вызывали критику со стороны США, так как Дерипаска находится под американскими санкциями.
Напомним, что Raiffeisen Bank International является крупнейшим западным банком, который продолжает работать в России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Группа объявляла о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, но до сих пор этого не сделала.