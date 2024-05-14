В АРМА сообщили, что не могут продать яхту Медведчука из-за сопротивления экс-нардепа

Аукционный дом, который должен был организовывать продажу арестованной яхты RoyalRomance, отказался от подписания договора. АРМА отмечает, что это связано с "сопротивлением Медведчука".

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"30 апреля 2024 года Аукционный дом Troostwijk Auctions (Нидерланды) своим письмом сообщили АРМА об отказе от продолжения переговоров для подписания договора об организации торгов. Указанные причины мы не разглашаем, поскольку они являются конфиденциальными. Но они точно связаны с сопротивлением Медведчука", - сообщила она.

По условиям конкурса, предложение по реализации 92-метровой яхты "Royal Romance" 1 мая было передано участнику, занявшему 2 место - это Аукционный дом Boathouse Auctions (США).

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"АРМА уже получило официальное подтверждение от их представителей о начале переговоров. Сейчас мы подробно обсуждаем все правовые вопросы и юридические предохранители для проведения аукциона", - продолжила Дума.

Нагадаємо:

Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о передаче яхты Royal Romance Виктора Медведчука Украине на основании запроса о международно-правовой помощи.

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Кабинет Министров по инициативе Агентства по розыску и менеджменту активов усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов и внедрил возможность их продажи за рубежом.

Роскошная пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, расположенный на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа. Также на ней есть лифт.

В 2020 году стало известно, что Медведчук задекларировал оффшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт - Royal Romance ориентировочной стоимостью $200 млн на свою жену Оксану Марченко.

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука, которая находится в Хорватии.

18 апреля закончился срок принятия документов для участия в конкурсном отборе юрлица, которое будет реализовывать арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука. Согласно сообщению, претендентов три.

Комиссия по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, выбрала Troostwijk Auctions реализатором яхты Медведчука Royal Romance.