ПриватБанк и Visa запустили цифровую оплату в киевских пригородных автобусах

ПриватБанк и Visa запустили цифровую оплату в пригородном транспорте Киевской области, первым стал маршрут "Киев-Боярка".

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ПриватБанк и Visa внедрили возможность безналичной оплаты в пригородных маршрутных автобусах г. Киева и Киевской области. Маршрут "Киев - Боярка" стал первым, на котором за транспортные услуги теперь можно платить электронно", - говорится в сообщении.

Технологической основой оплаты является инновационное решение от ПриватБанка "Терминал" на основе технологии Visa Tap to Phone.

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"Приложение работает на основе технологии Visa Tap to Phone, которая превращает современные смартфоны или планшеты на базе операционных систем Android и IOS, оборудованные NFC-чипом, в полноценный POS-терминал с такими же строгими протоколами защиты", - продолжили в пресс-службе.

Денежные операции осуществляются на основе EMV - международного стандарта оплаты банковскими картами, который присваивает каждой транзакции динамическую криптограмму ("токен"), которую невозможно использовать повторно, а мобильные девайсы обеспечивают дополнительный уровень биометрической аутентификации.

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