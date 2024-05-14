ПриватБанк и Visa запустили цифровую оплату в киевских пригородных автобусах
ПриватБанк и Visa запустили цифровую оплату в пригородном транспорте Киевской области, первым стал маршрут "Киев-Боярка".
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"ПриватБанк и Visa внедрили возможность безналичной оплаты в пригородных маршрутных автобусах г. Киева и Киевской области. Маршрут "Киев - Боярка" стал первым, на котором за транспортные услуги теперь можно платить электронно", - говорится в сообщении.
Технологической основой оплаты является инновационное решение от ПриватБанка "Терминал" на основе технологии Visa Tap to Phone.
"Приложение работает на основе технологии Visa Tap to Phone, которая превращает современные смартфоны или планшеты на базе операционных систем Android и IOS, оборудованные NFC-чипом, в полноценный POS-терминал с такими же строгими протоколами защиты", - продолжили в пресс-службе.
Денежные операции осуществляются на основе EMV - международного стандарта оплаты банковскими картами, который присваивает каждой транзакции динамическую криптограмму ("токен"), которую невозможно использовать повторно, а мобильные девайсы обеспечивают дополнительный уровень биометрической аутентификации.
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