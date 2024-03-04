Гендиректор МАГАТЕ вкотре зустрінеться з Путіним для обговорення питань по ЗАЕС

Гендиретор Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 5 березня зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним, у ході якої, зокрема, планує дізнатися його бачення щодо подальшої роботи та забезпечення безпеки Запорізької АЕС.

Про це Гроссі повідомив під час пресконференції у Відні, передає Укрінформ.

"Для мене дуже важливо мати можливість обговорити з ним (Путіним – ред.) деякі технічні моменти. Звичайно, я був на станції та обговорював деякі питання. І я хочу скласти враження щодо того, які є плани щодо неї, та мати змогу обговорити деякі важливі моменти", - прокоментував Гроссі те, що він хоче донести Путіну під час зустрічі у другу річницю захоплення Росією ЗАЕС.

Він додав, що "дуже важливо продовжувати цей діалог на високому рівні з обома воюючими сторонами".

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Також Гроссі додав, що на такій зустрічі високого рівня можуть обговорюватися різні питання, не лише пов’язані із ЗАЕС. Але що стосується ЗАЕС, то очільник МАГАТЕ хоче дізнатися офіційну позицію Росії та її бачення щодо того, чи буде АЕС запущена в роботу, чи ні.

За його словами, зустріч з Путіним спрямована передусім на те, щоб "Росія офіційно поінформувала щодо цих питань".

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Термін придатності ядерного палива, яке використовується в реакторах ЗАЕС, скоро сплине. Проблема ускладнюється тим, що його нікому замінити у разі необхідності.