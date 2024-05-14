США повысили пошлины на импорт китайских товаров: под ударом электромобили, аккумуляторы и чипы

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что США также повысят пошлины на портовые краны и медицинские изделия в дополнение к ранее объявленным повышениям на сталь и алюминий. По прогнозам Белого дома, эти изменения повлияют на текущий годовой объем импорта на сумму около 18 млрд долларов.

"Кроме того, дополнительные тарифы могут привести к росту цен для потребителей, которые уже страдают от инфляции, и вызвать гнев Китая, который может решить ответить тем же", - говорится в сообщении.

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Так, ставка тарифа на полупроводники удвоится с 25% до 50% к 2025 году, нацелившись на отрасль, которую Байден сделал центральным пунктом своей производственной программы, выделив миллиарды субсидий на поддержку производства в США.

Также уже в этом году вступит в силу тариф на электромобили, окончательная ставка которого составит 102,5%, по сравнению с 27,5% сейчас. Тарифы на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей, а также детали к ним вырастут до 25% с 7,5% в этом году, тогда как на литий-ионные аккумуляторы, не относящиеся к электромобилям, такой же скачок произойдет в 2026 году.

Кроме того, налог на импорт китайских солнечных батарей увеличится вдвое - с 25% до 50%. А тарифы на импорт некоторых видов китайской стали и алюминия вырастут более чем втрое - с 7,5% сегодня до 25%.

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В дополнение, впервые тарифы будут введены на китайский импорт медицинских игл и шприцев, китайские резиновые медицинские перчатки, некоторые респираторы и маски для лица также будут обложены более высокими тарифами, говорится в информационном бюллетене Белого дома.

Напомним:

Впервые за более чем два десятилетия Китай уступил Мексике первенство в импорте товаров в Соединенные Штаты за 2023 год.