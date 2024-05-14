АРМА получило право покупать военные облигации за арестованную валюту

Президент Владимир Зеленский подписал утвержденный Верховной Радой законопроект №10397, который позволяет Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) покупать военные облигации за арестованную валюту.

Об этом сообщила в Telegram глава АРМА Елена Дума.

"Закон о возможности АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту подписан президентом Украины.

Нацагентство значительно расширит свои возможности по наполнению государственного бюджета - арестованные средства коллаборационистов и предателей Украины будут работать на обороноспособность Украины.

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Наш следующий шаг - закупка военных облигаций на почти 40 млн долл США", - написала Дума.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №10397, который позволяет Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) инвестировать валюту в военные облигации.

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Предполагается, что АРМА сможет покупать военные облигации, которые номинируются в валюте, за счет арестованных валютных средств - без потери средств для владельцев или государства, без махинаций на конвертации.

Облигации можно приобрести, использовав не более 80% всех имеющихся на счетах средств в долларах США. При этом не менее 20% всех средств продолжают оставаться на счетах для оперативного управления, например, возвращение владельцу в случае отмены ареста.

Такие нормы будут действовать во время действия военного положения и в течение месяца после его отмены.

Экономическая правда