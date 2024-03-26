Поставки iPhone в Китай в феврале упали на 33% в феврале

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Поставки iPhone компании Apple в Китае в феврале упали примерно на 33% по сравнению с прошлым годом, что продолжает падение спроса на флагманское устройство на важнейшем зарубежном рынке компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительственные данные КНР показали, что иностранные бренды отгрузили лишь около 2,4 миллиона смартфонов в прошлом месяце, на что повлияло более позднее время празднования Нового года.

Подавляющее большинство из этих смартфонов приходится на Apple, как единственного зарубежного игрока со значительной долей рынка.

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Февральское падение - это уже второй месяц подряд, когда объемы поставок снижаются. По данным Китайской академии информационно-коммуникационных технологий, в январе компания отгрузила всего около 5,5 млн единиц, что примерно на 39% меньше телефонов, чем в предыдущем году.

Как отмечают общий китайский рынок смартфонов также сократился почти на треть в феврале, что иллюстрирует более широкое нежелание потребителей тратить деньги на дискреционные товары.

Аналитики все еще прогнозируют рост в течение года, но ожидают, что продажи iPhone продолжат ухудшаться. Аналитики Jefferies во главе с Эдисоном Ли (Edison Lee) в своем отчете на этой неделе отметили, что они видят, что iPhone лидирует на рынке, падение которого за год составило более 20%.

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