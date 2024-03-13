Apple разрешил разработчикам приложений в ЕС продавать программы для IOS не через App Store

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Американский технологический гигант Apple 12 марта уступил в борьбе за доминирование App Store на iPhone и других устройствах в Европе, заявив, что разработчики смогут свободно распространять свои приложения напрямую потребителям.

Об этом сообщает Reuters.

Apple объявила об изменениях в соответствии с законом ЕС о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу на прошлой неделе. Эти изменения могут повлиять на высокую норму прибыли и постоянный поток дохода, на который Apple привыкла полагаться от своего магазина приложений, где компания взимает с разработчиков комиссию до 30%.

Изменения, которые касаются только Европейского Союза, произошли на фоне постоянной критики со стороны конкурентов, что усилия Apple по соблюдению нормативных требований являются неэффективными.

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Начиная с этой весны, разработчики программного обеспечения, работающие в Европе, смогут распространять программы среди клиентов ЕС непосредственно со своих веб-сайтов, а не через App Store. Но они все равно должны соответствовать положениям и условиям Apple и быть авторизованными разработчиками.

Также Apple ввела "комиссию за основные технологии" в размере 50 евроцентов за учетную запись пользователя каждый год, даже если разработчики решают не использовать Apple App Store или платежную систему.

DMA имеет целью обуздать Apple, Amazon, владельца TikTok ByteDance, Meta Platforms, Alphabet Google и Microsoft и создает равные условия для меньших соперников и, наконец, большую конкуренцию для европейцев.

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"Чтобы отразить изменения DMA, пользователи в ЕС могут устанавливать приложения с альтернативных рынков приложений в iOS 17.4 и более поздних версий. Пользователи смогут загрузить альтернативное приложение маркетплейса с веб-сайта разработчика маркетплейса", - сообщила Apple на своем веб-сайте.

IOS относится к программной платформе, которая работает на iPhone и iPad от Apple.

Изменения, объявленные 12 марта, включают возможность разработчикам создавать альтернативные рынки приложений, чтобы предлагать каталог, состоящий исключительно из собственных приложений разработчика.

Разработчики могут выбирать, как разрабатывать рекламные акции, скидки и другие предложения в приложении, направляя пользователей завершить транзакцию на их веб-сайте вместо использования шаблона Apple.

Напоминаем:

Компания Apple позволит Epic запустить собственный магазин приложений для iPhone в ЕС.