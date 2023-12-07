Apple готовит новые iPad и MacBook Air для борьбы с падением продаж – Bloomberg

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Компания Apple готовит несколько новых моделей и обновлений на начало следующего года, чтобы прекратить спад продаж Mac и iPad, стремясь побороть падение продаж падение продаж Mac и iPad.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, которые говорили на условиях анонимности, планируется обновить iPad Air, iPad Pro и MacBook Air.

Новый iPad Air впервые будет доступен в двух размерах, а модель Pro получит OLED-экраны. MacBook Air, тем временем, будет оснащен более быстрым процессором M3.

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"На Mac и iPad приходится 15% доходов Apple, и они особенно сильно пострадали от снижения потребительских расходов на технику. Падение продаж iPad усилилось из-за нехватки новых моделей. Фактически, 2023 год станет первым календарным годом в истории продукта, когда не было выпущено ни одной новой версии.

В прошлом году были выпущены новые компьютеры Mac, но этот рынок сталкивается с кризисом после бума расходов, вызванного пандемией. В прошлом квартале продажи компьютеров Mac упали на 34% до 7,61 млрд долл, а доходы от продажи iPad - на 10% до 6,44 млрд долл.

Они также составляют меньшую долю от общего объема продаж Apple сейчас, а сервисы - которые когда-то имели незначительный вклад - теперь имеют гораздо больший вклад.

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Apple надеется, что новые модели помогут восстановить спрос в следующем году. Ожидается, что iPad и аксессуары к ним появятся на рынке примерно в конце марта - вместе с iPadOS 17.4.

Компьютеры Mac разрабатываются вместе с macOS 14.3. Это обновление программного обеспечения, вероятно, будет выпущено в период с конца января по февраль, но оборудование может поступить не раньше марта.

Для Apple не является чем-то необычным то, что она проводит презентации Mac и iPad в марте, пишет Bloomberg. В компании отказались от комментариев.

Экономическая правда