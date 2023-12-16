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Китай ускоряет борьбу с IPhone

Суббота, 16 декабря 2023, 10:00 - Экономическая правда
 
getty images

В Китае сотрудники государственных компаний, или тех, которые поддерживаются правительством Китая все чаще вынуждены оставлять свои IPhone дома, из-за рекомендаций правительства, или руководства предприятия.

Об этом пишет Bloomberg ссылаясь на собственные источники

Китай пытается уменьшить влияние иностранных устройств, и склонить сотрудников переходить на государственные аналоги. Как отмечается, за последние несколько месяцев как минимум в восьми провинциях Китая сотрудникам было приказано переходить на отечественные бренды.

Как сообщает Reuters, еще в сентябре минимум в трех министерствах в Китае было приказано не использовать IPhone.

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Напомним:

Китайская экономика испытывает наибольшее дефляционное давление за последние 3 года, а слабый внутренний спрос ставит под сомнение экономическое восстановление в 2024 году. 

Компания Apple совместно со своими поставщиками планируют выпускать более 50 млн iPhone в Индии ежегодно в ближайшие 3 года.

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