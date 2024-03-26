Постачання iPhone до Китаю в лютому впало на 33%

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Поставки iPhone компанії Apple в Китаї в лютому впали приблизно на 33% в порівнянні з минулим роком, що продовжує падіння попиту на флагманський пристрій на найважливішому зарубіжному ринку компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Урядові дані КНР показали, що іноземні бренди відвантажили лише близько 2,4 мільйона смартфонів минулого місяця, на що вплинув пізніший час святкування Нового року.

Переважна більшість з цих смартфонів припадає на Apple, як єдиного закордонного гравця зі значною часткою ринку.

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Лютневе падіння - це вже другий місяць поспіль, коли обсяги поставок знижуються. За даними Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій, у січні компанія відвантажила загалом близько 5,5 млн одиниць, що приблизно на 39% менше телефонів, ніж у попередньому році.

Як зазначають загальний китайський ринок смартфонів також скоротився майже на третину в лютому, що ілюструє більш широке небажання споживачів витрачати гроші на дискреційні товари.

Аналітики все ще прогнозують зростання протягом року, але очікують, що продажі iPhone продовжать погіршуватися. Аналітики Jefferies на чолі з Едісоном Лі (Edison Lee) у своєму звіті цього тижня зазначили, що вони бачать, що iPhone лідирує на ринку, падіння якого за рік склало понад 20%.

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