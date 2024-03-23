РФ не сможет защитить все уязвимые объекты на фоне ударов Украины по НПЗ - Разведка Британии

Разведка Великобритании проанализировала попытки России защитить свои объекты нефтеперерабатывающей отрасли от украинских ударов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 23 марта.

После того, как в правительстве РФ заявили о планах развернуть системы ПВО "Панцирь" для защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в британском ведомстве отметили, что маловероятно, что Россия сможет защитить все уязвимые объекты, учитывая размер и масштабы ее энергетической отрасли.

"Недавние удары по НПЗ, вероятно, вывели из строя не менее 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей", – говорится в обзоре.

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Аналитики указывают, что в зависимости от масштаба повреждений, капитальный ремонт на НПЗ РФ может занять значительное время и расходы, а санкции обещают увеличить время и его стоимость из-за поиска нового оборудования.

В разведке Британии обратили внимание, что некоторые из самых отдаленных объектов в РФ, подвергшихся атакам, находятся примерно в 900 километрах от Украины, что демонстрирует достижимость атак ее дронов.

"Эти удары наносят финансовые убытки России, влияя на внутренний топливный рынок", – резюмируют в Минобороны Британии.

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Напомним, в публикации FT со ссылкой на источники говорится, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

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Европейская правда