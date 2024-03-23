Все разделы
Укр / Рус

В России после удара БПЛА загорелся Куйбашевский НПЗ после удара БПЛА

Суббота, 23 марта 2024, 10:00
 
astra

Ночью на 23 марта стало известно о взрывах и пожаре на Куйбышевском НПЗ в российской Самарской области.

Как пишут российские паблики, местные жители сообщили о взрыве на Куйбышевском НПЗ.

В результате взрыва случился пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области.

По предварительным данным, завод был атакован беспилотником.

Власти региона сообщили, что возгорание колонны первичной переработки нефти произошло в результате атаки беспилотника на АО "Куйбышевский НПЗ"

Реклама:

"Ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти.

Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

АО "Куйбышевский НПЗ" специализируется на выпуске моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5, а также нескольких десятков других востребованных на рынке нефтепродуктов.

Читайте также: "Хлопок пылал и будет пылать". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

Напомним:

Соединенные Штаты Америки попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "месть" со стороны России. 

В результате ударов украинских беспилотников по российским НПЗ около 600 тыс баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России было выведено из строя.

Украинская правда

Россия война НПЗ нефть
Реклама:
Материалы по теме
НАПК больше не будет вести реестр международных "спонсоров войны" 22 марта 2024, 20:32
Путин снова хочет погрузить Украину во тьму. Какие потери понесла энергетика из-за крупнейшей за все время атаки? 22 марта 2024, 17:30
Chanel начал отказываться от бутиков в России – СМИ 22 марта 2024, 12:08
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте