В России после удара БПЛА загорелся Куйбашевский НПЗ после удара БПЛА

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Ночью на 23 марта стало известно о взрывах и пожаре на Куйбышевском НПЗ в российской Самарской области.

Как пишут российские паблики, местные жители сообщили о взрыве на Куйбышевском НПЗ.

В результате взрыва случился пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области.

Російські пабліки опублікували відео пожежі після вибухів на Куйбишевському НПЗ.

Відео: Mash pic.twitter.com/lBxXQYdaE7 Реклама: March 23, 2024

По предварительным данным, завод был атакован беспилотником.

Власти региона сообщили, что возгорание колонны первичной переработки нефти произошло в результате атаки беспилотника на АО "Куйбышевский НПЗ"

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"Ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти.

Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

АО "Куйбышевский НПЗ" специализируется на выпуске моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5, а также нескольких десятков других востребованных на рынке нефтепродуктов.

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Напомним:

Соединенные Штаты Америки попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "месть" со стороны России.

В результате ударов украинских беспилотников по российским НПЗ около 600 тыс баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России было выведено из строя.

Украинская правда