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У Росії після удару БПЛА загорівся Куйбашевський НПЗ

Субота, 23 березня 2024, 10:00 - Українська правда
 
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Уночі на 23 березня стало відомо про вибухи і пожежу на Куйбишевському НПЗ у російській Самарській області.

Як пишуть російські пабліки, місцеві жителі повідомили про вибух на Куйбишевському НПЗ.

Внаслідок вибуху трапилася пожежа на НПЗ поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області.

За попередніми даними, завод був атакований безпілотником.

Влада регіону повідомила, що загоряння колони первинної переробки нафти сталося внаслідок атаки безпілотника на АТ "Куйбишевський НПЗ"

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"Вночі було здійснено атаки БПЛА на нафтопереробні підприємства регіону. На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти.

Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

АТ "Куйбишевський НПЗ" спеціалізується на випуску моторного пального, включно з бензинами і дизельним паливом екологічного стандарту Євро-5, а також кількох десятків інших затребуваних на ринку нафтопродуктів.

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Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії. 

Унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.

Українська правда

Росія війна НПЗ нафта
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