У Росії після удару БПЛА загорівся Куйбашевський НПЗ
Уночі на 23 березня стало відомо про вибухи і пожежу на Куйбишевському НПЗ у російській Самарській області.
Як пишуть російські пабліки, місцеві жителі повідомили про вибух на Куйбишевському НПЗ.
Внаслідок вибуху трапилася пожежа на НПЗ поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області.
Російські пабліки опублікували відео пожежі після вибухів на Куйбишевському НПЗ.
Відео: Mash pic.twitter.com/lBxXQYdaE7Реклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 23, 2024
За попередніми даними, завод був атакований безпілотником.
Влада регіону повідомила, що загоряння колони первинної переробки нафти сталося внаслідок атаки безпілотника на АТ "Куйбишевський НПЗ"
"Вночі було здійснено атаки БПЛА на нафтопереробні підприємства регіону. На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти.
Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
АТ "Куйбишевський НПЗ" спеціалізується на випуску моторного пального, включно з бензинами і дизельним паливом екологічного стандарту Євро-5, а також кількох десятків інших затребуваних на ринку нафтопродуктів.
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Нагадаємо:
Сполучені Штати Америки попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.
Унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.