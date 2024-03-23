У Росії після удару БПЛА загорівся Куйбашевський НПЗ

astra

Уночі на 23 березня стало відомо про вибухи і пожежу на Куйбишевському НПЗ у російській Самарській області.

Як пишуть російські пабліки, місцеві жителі повідомили про вибух на Куйбишевському НПЗ.

Внаслідок вибуху трапилася пожежа на НПЗ поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області.

Російські пабліки опублікували відео пожежі після вибухів на Куйбишевському НПЗ.

Відео: Mash pic.twitter.com/lBxXQYdaE7 Реклама: March 23, 2024

За попередніми даними, завод був атакований безпілотником.

Влада регіону повідомила, що загоряння колони первинної переробки нафти сталося внаслідок атаки безпілотника на АТ "Куйбишевський НПЗ"

Реклама:

"Вночі було здійснено атаки БПЛА на нафтопереробні підприємства регіону. На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти.

Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

АТ "Куйбишевський НПЗ" спеціалізується на випуску моторного пального, включно з бензинами і дизельним паливом екологічного стандарту Євро-5, а також кількох десятків інших затребуваних на ринку нафтопродуктів.

Читайте також: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.

Українська правда