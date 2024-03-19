РФ втратила близько 600 тисяч барелів через удари України по НПЗ – Gunvor

Bloomberg

Унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.

Таку оцінку озвучив генеральний директор міжнародної енергетичної групи Gunvor Group Ltd. Торбйорн Торнквіст, пише Bloomberg.

"Удари безпілотників на вихідних вразили кілька заводів в Росії, деякі з яких знаходяться в глибині її кордонів, що призвело до зростання ф'ючерсів на дизельне паливо четверту сесію поспіль, в той час як ф'ючерси на бензин зросли шосту сесію поспіль", - пише Bloomberg.

"Це важливо, тому що, очевидно, це негайно вдарить по експорту дистилятів", - сказав Торнквіст на конференції CERAWeek від S&P Global в Х'юстоні в понеділок.

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"Це, ймовірно, знизить експорт на пару сотень тисяч барелів, тому для мене це проблема дистилятів", - додав він.

Gunvor був великим трейдером російської нафти до її повномасштабного вторгнення в Україну, але відмовився від торгівлі невдовзі після початку великої війни.

Тим часом, за оцінками JPMorgan Chase, українські атаки вивели з ладу близько 900 тис барелів на день російських нафтопереробних потужностей.

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На відновлення потужностей може піти "кілька тижнів, якщо не місяців", а вибухи додадуть близько 4 доларів за барель премії за ризик до світових цін на нафту, зазначають аналітики.

За словами Торнквіста, ринки сирої нафти в цілому збалансовані і справедливо оцінені, додавши, що поставки з США, ймовірно, зростуть цього року приблизно вдвічі менше, ніж у 2023 році - на 700-800 тис барелів на день. Проте, за його словами, загальне зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК, цього року, ймовірно, не зміниться.

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Економічна правда