ЕБРР планирует в течение следующих 5 лет инвестировать в Украину до 10 миллиардов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Украину до 10 млрд евро в течение следующих 5 лет.

Об этом в интервью Forbes Ukraine заявили вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк и директор банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

По их словам, реагируя на кризис, спровоцированный войной, ЕБРР сфокусировался на пяти основных направлениях для поддержки Украины, частично в частном секторе, частично в государственном секторе. Речь идет об энергетической безопасности, важной инфраструктуре, продовольственной безопасности, поддержке бизнеса и торговом финансировании.

Ригтеринк пояснил, что благодаря решению банка увеличить капитал на 4 млрд евро ЕБРР может превратить это в 4-6 раз больший объем инвестиций. Поэтому в течение следующих пяти лет банк ожидает, что сможет вкладывать в проекты в Украине 1,5-2 млрд евро ежегодно.

Реклама:

"Мы не считаем, что для банка было бы разумно каждый раз полагаться на донорскую поддержку. Поэтому мы увеличили капитал. Это позволит нам проинвестировать в Украину 10 млрд евро в течение следующих пяти лет. Как только будет мир, эта сумма возрастет еще больше", - сказал Ригтеринк.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития в 2023 году предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро.

Реклама:

ЕБРР увеличил капитал на 4 миллиарда евро для продолжения поддержки Украины.

Экономическая правда