За березень Україна недоотримає митних платежів на понад 6 мільярдів через блокаду кордону
Середа, 20 березня 2024, 14:10 -
За березень Україна недоотримає 6,5 мільярдів надходжень від митниці через блокування кордону поляками.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"6,5 мільярдів гривень. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні.
Це півтори повністю забезпечені всім бригади", - повідомив він.
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У лютому через блокування кордону поляками бюджет недоотримав 7,7 мільярда гривень митних надходжень.
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