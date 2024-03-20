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За березень Україна недоотримає митних платежів на понад 6 мільярдів через блокаду кордону

Середа, 20 березня 2024, 14:10 - Артур Крижний

За березень Україна недоотримає 6,5 мільярдів надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"6,5 мільярдів гривень. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні.
Це півтори повністю забезпечені всім бригади", - повідомив він.

Нагадаємо:

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У лютому через блокування кордону поляками бюджет недоотримав 7,7 мільярда гривень митних надходжень.

мита мито Польща Україна
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Економічна правда
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