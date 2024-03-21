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Польські страйкарі тимчасово розблокують один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Четвер, 21 березня 2024, 16:58 - Анастасія Жарикова

Польські протестувальники ввечері 21 березня тимчасово розблокують рух транспорту через пункт пропуску "Зосин-Устилуг".

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"За інформацією польської сторони, сьогодні , 21 березня, з 20:00 год. тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин"", - йдеться в повідомленні.

З 20:00 рух буде здійснюватися без ускладнень.

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Нагадуємо:

За березень Україна недоотримає 6,5 мільярдів гривень надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Україна Польща ДПСУ
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