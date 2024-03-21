Польські страйкарі тимчасово розблокують один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
Четвер, 21 березня 2024, 16:58 -
Польські протестувальники ввечері 21 березня тимчасово розблокують рух транспорту через пункт пропуску "Зосин-Устилуг".
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"За інформацією польської сторони, сьогодні , 21 березня, з 20:00 год. тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин"", - йдеться в повідомленні.
З 20:00 рух буде здійснюватися без ускладнень.
Реклама:
Нагадуємо:
За березень Україна недоотримає 6,5 мільярдів гривень надходжень від митниці через блокування кордону поляками.
Реклама: