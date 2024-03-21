Кто из бизнесвумен попал в список "УП100. Сила женщин"

Дмитро Ларін

20 березня відбулася церемонія Української правди "УП100. Сила жінок". Незалежні експерти разом з журі УП обрали сотню жінок-лідерок у 8 категоріях: "Суспільство", "Захисниці", "Політика та державне управління", "Бізнес", "Креативні індустрії та мода", "Культура", "Наука та освіта" та "Спорт".

ЕП розповідає детальніше, хто із представниць бізнесу потрапив до списку лідерок "УП100. Сила жінок".

Олена Кошарна – засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital.

Кошарна керує інвестиціями на суму 1,5 мільярд доларів. Серед проєктів, які отримали гроші, усім відомі українські компанії: Rozetka, Datagroup, Ajax Systems та MakeUp.

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Катерина Загорій – співзасновниця родинного благодійного фонду Zagoriy Foundation.

Катерина є менторкою для численних некомерційних організацій та допомагає їм розвиватися та створювати комплексні стратегії фандрейзингу для залучення фінансування діяльності.

Ірина Чечоткіна – співвласниця Rozetka.ua.

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Співзасновники Rozetka – Владислав та Ірина Чечоткіни. Саме Ірина була ініціаторкою створення роздрібного бізнесу в 2005 році, вона ж його розпочала. Глобальна мета подружжя – побудувати український Amazon, і вони все ближче до своєї мети.

Віра Платонова – Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions у Visa, кереюча регіональними відділами продажів і розробки рішень для Visa Direct.

У Visa Віра Платонова стала першою українкою, що очолила регіональне представництво компанії в 17 країнах: Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східної Європи.

Навіть після повномасштабного вторгнення Росії київський офіс Visa залишається великим регіональним хабом. У 2022 році компанія збільшила свою частку на українському ринку платіжних карток до 45,6%.

У березня 2024 року Платонова перейшла на позицію Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions.

Олена Волошина – керівниця Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні.

Олена Волошина очолює представництво Міжнародної фінансової корпорації IFC в Україні вже майже 30 років. Її робота – нагляд за інвестиційними проєктами IFC та інвестування.

Олена Вовк – співвласниця біотехнологічної компанії Enzym Group.

2018-го року Олена Вовк інвестувала 600 тисяч доларів у біотехнологічний стартап Explogen, що досліджує гени мікроорганізмів.

Утім, головною метою Олени є перетворення групи компаній Enzym на глобальну біотехкомпанію. Нині Enzym постачає кормові добавки та харчові продукти на основі дріжджів у понад 20 країн світу.

Інга Андреєва – генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Інга Андреєва розпочинала свій шлях у компанії Mastercard у 2013 році з посади старшої менеджерки по роботі з клієнтами, а вже за п'ять років сама очолила Mastercard в Україні та Молдові. Відтоді компанія реалізувала десятки проєктів, які зараз є звичною частиною життя багатьох українців.

Ніна Левчук – підприємиця, менторка, співзасновниця ініціативи United for Ukraine.

Ніна заснувала Women Digital Academy для жінок в Україні в 2015-2017 роках. Після повномасштабного вторгнення Ніна зібрала команду, заручилася підтримкою Google та заснувала ініціативу United for Ukraine, яка допомогла тисячам біженців отримати кваліфіковану юридичну допомогу, знайти транспортування і житло у новому місці.

Філя Жебровська – співвласниця та голова наглядової ради "Фармак".

Філя Жебровська очолює наглядову раду "Фармака". Війна обвалила фармацевтичний ринок України на третину. Не менш болючим ударом для "Фармака" стало знищення росіянами складу в Макарові, де зберігалося продукції на 1,5 мільярда гривень.

Нині перед Жебровською та її командою стоїть задача наростити продажі та повернути компанії втрачені позиції. Схоже, її дітище набрало непоганих обертів і рухається до своєї мети.

Юлія Бадрітдінова – генеральна директорка McDonald's в Україні.

З літа 2022 року Юлія відповідає одразу за три ринки – Україну, Чехію та Словаччину. Мережа не лише відновила роботу ресторанів в Україні, а й відкрила нові – зараз в Україні вже понад 100 закладів.

Компанія разом із "Фундацією Дім Рональда МакДональда" також долучилася до гуманітарної підтримки українців.

Тетяна Калугіна – генеральна директорка "Корум Дружківський машинобудівний завод".

Тетяна очолювала машинобудівне підприємство, яке виготовляло критично важливе обладнання для шахт. Підприємство функціонувало до 2022 року, у Дружківці.

Після початку великої війни підприємству вдалося за короткий термін переїхати до міста Дніпро. Тетяна стала одним із перших кризових менеджерів в Україні, якому вдалося перенести великий завод у тил і продовжити працювати на перемогу.

Ольга Устинова – генеральна директорка Vodafone Україна.

Компанією Vodafone Україна уже кілька років керує Ольга Устинова. Вона – досвідчена менеджерка, яка значну частину життя пропрацювала на керівних посадах у комунікаційних компаніях.

Ольга зарекомендувала себе як кризова менеджерка великої корпорації. У найкритичніший для економіки 2022-й рік дохід Vodafone скоротився лише на 2%, порівняно з попереднім роком.

Юлія Кушер – засновниця та дизайнерка українського бренду прикрас SOLO for Diamonds.

Майже 10 років Юлія працює та розвивається у сфері, яка довгий час вважалась переважно чоловічою. Навіть зараз жінки кажуть, що на діамантових біржах вони unicorns. Юлія – комерційна директорка найбільшого в Європі заводу з виробництва штучних діамантів, який працює з 2015 року на базі ювелірного заводу "Ізумруд" у Києві.

Катерина Зубарєва – співзасновниця українського бренду SLEEPER.

Катерина є співзасновницею успішного українського бренду одягу та піжам SLEEPER. Зараз одяг бренду доступний у Німеччині, Японії, Кореї, Франції, Україні та США. У числі шанувальників бренду чимало світових зірок.

Юлія Бігун – засновниця благодійного фонду "Твоя любов" та соціальної компанії OHRA Home.

2020-го року Юлія разом із чоловіком Назаром відкрила перший в Україні соціальний бренд постільної білизни OHRA home. Ідея такого бізнесу зародилася з благодійного фонду допомоги дітям з інвалідністю та їхнім сім'ям "Твоя любов".

Економічна правда