Венгрия будет против предложения ЕК предоставить Украине доходы от замороженных активов РФ

Предложение Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров ЕС, который начнется сегодня, 21 марта, в Брюсселе. Причиной является позиция Венгрии.

Об этом сообщает DW со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

"Предложение Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров ЕС, который начнется в четверг, 21 марта, в Брюсселе", — сообщает издание.

По его словам, среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание, что конфискованные средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

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"Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине", — объяснил дипломат.

В предложении Еврокомиссии говорится, что 90% доходов от замороженных российских активов должно быть использовано на покупку оружия для нужд ВСУ.

Однако собеседник DW рассказал, что против этого выступает Венгрия, власти которой заявляют, что эти средства должны пойти на что-либо, но не на оружие для украинцев.

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