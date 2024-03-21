"Киевстар" отчитался об уменьшении дохода и количества абонентов

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В 4 квартале 2023 года операционный доход крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар" сократился до 7,9 млрд грн (на 3,3%).

Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Снижение квартального дохода в компании объясняют, в частности, кибератакой на "Киевстар" в декабре 2023 года.

При этом общее количество абонентов "Киевстар" снизилось на 3,4% - до 23,9 млн.

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Потерю 900 тысяч абонентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в "Киевстаре" объяснили миграцией населения из-за войны и оккупацией ряда населенных пунктов.

При этом на 8,8% выросло количество абонентов, которые пользуются скоростным мобильным интернетом, - до 14,3 млн пользователей.

При этом услуги в сети 4G-связи получают 60% абонентов оператора.

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В компании также отчитались, что в 4 квартале 2023 года капитальные инвестиции выросли на 6,8% - до 6,364 млрд грн.

Всего за 2023 год оператор восстановил связь в 190 населенных пунктах и построила 1000 новых базовых станций для сети 4G. Кроме этого, компания модернизировала 4000 базовых станций с целью увеличения скорости мобильного интернета, говорится в отчете.

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Напоминаем:

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

Причиной масштабного сбоя назвали мощную хакерскую атаку. "Киевстар" уверял, что персональные данные клиентов в безопасности.

Работы по восстановлению связи продолжались до 19 декабря.

"Киевстар" в связи с масштабным сбоем в результате хакерской атаки обратился в суд с иском о вмешательстве в работу сети.

Нидерландская компания VEON - владелец украинского мобильного оператор "Киевстар" - объявила убытки от кибератаки и сбоя сети в декабре 2023 года - почти 100 миллионов долларов.

Экономическая правда