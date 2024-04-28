Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu

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Hyundai Motor и Kia Corp в воскресенье заявили, что компании подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) с китайским поисковиком Baidu Inc, с целью разработки технологий для подключенных автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Технология подключенных авто - это возможность взаимодействовать в двустороннем направлении с другими системами за пределами автомобиля.

Китайская поисковая система Baidu является крупнейшей в стране.

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Напомним:

Южнокорейский концерн Hyundai Motor Group объявил, что до 2026 года инвестирует 50,6 млрд долларов и наймет 80 тысяч сотрудников в Южной Корее, поскольку стремится получить конкурентное преимущество в области электромобилей.