Из "Киевстара" уходит директор по корпоративным связям

Анна Захараш фото с ее facebook

Директор по корпоративным связям крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар" Анна Захараш покинула должность.

Об этом она сообщила в Facebook.

Захараш, которая занимала свою должность в течение 7,5 лет, отметила, что предупредила коллег и команду о своем решении еще в конце ноября 2023 года.

"Последние годы были настолько наполнены событиями, масштабными проектами, кризисами, нервами, что я почти не заметила как тотально истощилась, а поняла последствия такого "забега", уже глядя в белый потолок больничной палаты. Осенним теплым вечером я сидела возле больницы, в которую накануне попала на карете скорой помощи, вдыхала вкусный и немного прохладный воздух, и поняла, что должна принять трудное для себя решение.

Реклама:

В тот вечер я решила уйти из Киевстар, мне нужно уменьшить нагрузку и взять время на восстановление", - объяснила она причины увольнения.

Читайте также: Звезда, которую погасили. Что произошло с "Киевстаром"?

Напомним:

Реклама:

Нидерландская компания VEON - владелец украинского мобильного оператор "Киевстар" - объявила убытки от кибератаки и сбоя сети в декабре 2023 года - почти 100 миллионов долларов.

Через полтора месяца после масштабной хакерской атаки из "Киевстара" ушел директор по информационной безопасности Юрий Прокопенко, работавший в компании почти восемь лет.

Экономическая правда