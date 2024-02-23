"Киевстар" приступил к лабораторным испытаниям технологии 5G

"Киевстар" получил разрешение на начало тестирования технологического оборудования для организации 5G-связи.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЕК).

"НКЕК рассмотрен запрос компании Киевстар относительно испытания радиотехнологии стандарта 5G и согласовано тестирование базовых станций радиотехнологии 5G при условии избежания вредных помех, электромагнитных помех, риска для здоровья и безопасности людей и имущества", – говорится в сообщении.

Как пояснили в НКЭК, новая технология активно внедряется в других странах и предлагает частным пользователям и бизнесу значительно более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и большую пропускную способность, чем 4G.

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Оператор заявил о проведении сертификационных испытаний ядра основной пакетной сети vEPC (virtual Evolved Packet Core) для использования в сетях архитектуры 5G NSA (Non Stand Alone). В ходе их проведения, в частности, проверяли готовность ядра основной пакетной сети vEPC к предстоящему быстрому развертыванию сети 5G с архитектурой NSA.

Напомним:

В сентябре прошлого года в Министерстве цифровой трансформации прогнозировали запуск пилотной версии технологии 5G уже в 2024 году.

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Также осенью Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии, чтобы вместе работать над запуском 5G.

Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине еще в пандемийном 2020 году.

Тогда в Минцифры рассчитывали, что в 2021 году удастся развернуть экспериментальные зоны с 5G, чтобы протестировать технологию.