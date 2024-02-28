"Киевстар" получит еще один код на 10 миллионов номеров - 077
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), выдала крупнейшему украинскому мобильному оператору "Киевстар" разрешение на пользование кодом сети назначения 77 (+380 77).
Об этом говорится в сообщении регулятора.
"НКЭК приняла решение выдать частному акционерному обществу "Киевстар" разрешение на пользование кодом сети назначения "77" для мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.
В письме "Киевстар" с просьбой выделения кода сети назначения "77" компания объясняет, что дополнительный номерной ресурс позволит оператору не допустить возникновения дефицита свободных номеров в пределах имеющихся кодов сети для мобильной связи.
Кроме того, сохранит возможность для дальнейшего устойчивого развития существующих услуг, позволит установить достаточный карантинный период для имеющегося ресурса нумерации для уменьшения количества жалоб от абонентов, создаст ресурс на случай поломки в сети одного из операторов связи.
Сейчас "Киевстар" использует пять национальных кодов сети мобильной связи NDC: "67", "68", "96", "97" і "98". Использование кодов NDC равно 79% их общей емкости.
По состоянию на 1 февраля 2024 года с кодом сети "67" используется сеть, предназначенная для мобильной связи "Киевстар", задействовано 6,9 млн номеров, с кодом сети "68" - 7,7 млн, с кодом "96" - 8,32 млн, "97" - 8,51 млн, "98" - 8,04 млн. Емкость каждого из кодов составляет 10 млн номеров.
"Оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов "Киевстар" в перспективе ближайших двух лет", - сказано в тексте письма компании.
Также компания подчеркнула, что постоянно проводит ревизию абонентской базы, в результате которой освобожденные абонентами номера используются повторно.
"Срок, после завершения которого изготавливаются карточки для повторного задействования освобожденных номеров, был уменьшен с одного года до минимально допустимого срока - месяц для предоплаченных форм обслуживания. Это приводит к многочисленным жалобам абонентов, которые приобрели стартовые пакеты с номерами, которые недавно использовали другие пользователи", - указано в нем.