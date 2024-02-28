"Киевстар" получит еще один код на 10 миллионов номеров - 077

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), выдала крупнейшему украинскому мобильному оператору "Киевстар" разрешение на пользование кодом сети назначения 77 (+380 77).

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"НКЭК приняла решение выдать частному акционерному обществу "Киевстар" разрешение на пользование кодом сети назначения "77" для мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

В письме "Киевстар" с просьбой выделения кода сети назначения "77" компания объясняет, что дополнительный номерной ресурс позволит оператору не допустить возникновения дефицита свободных номеров в пределах имеющихся кодов сети для мобильной связи.

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Кроме того, сохранит возможность для дальнейшего устойчивого развития существующих услуг, позволит установить достаточный карантинный период для имеющегося ресурса нумерации для уменьшения количества жалоб от абонентов, создаст ресурс на случай поломки в сети одного из операторов связи.

Сейчас "Киевстар" использует пять национальных кодов сети мобильной связи NDC: "67", "68", "96", "97" і "98". Использование кодов NDC равно 79% их общей емкости.

По состоянию на 1 февраля 2024 года с кодом сети "67" используется сеть, предназначенная для мобильной связи "Киевстар", задействовано 6,9 млн номеров, с кодом сети "68" - 7,7 млн, с кодом "96" - 8,32 млн, "97" - 8,51 млн, "98" - 8,04 млн. Емкость каждого из кодов составляет 10 млн номеров.

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"Оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов "Киевстар" в перспективе ближайших двух лет", - сказано в тексте письма компании.

Также компания подчеркнула, что постоянно проводит ревизию абонентской базы, в результате которой освобожденные абонентами номера используются повторно.

"Срок, после завершения которого изготавливаются карточки для повторного задействования освобожденных номеров, был уменьшен с одного года до минимально допустимого срока - месяц для предоплаченных форм обслуживания. Это приводит к многочисленным жалобам абонентов, которые приобрели стартовые пакеты с номерами, которые недавно использовали другие пользователи", - указано в нем.