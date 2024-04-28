Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

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Основатель Tesla Илон Маск неожиданно прибыл в Пекин, чтобы обсудить с высокопоставленными чиновниками страны внедрение технологии полного автопилота в своих автомобилях Tesla.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Маск встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения полного беспилотного вождения и разрешение на передачу данных за границу, сообщил человек, осведомленный в этом вопросе.

С 2021 года Tesla хранит все данные, собранные ее китайским автопарком, в Шанхае, как того требуют китайские регуляторы, и не передает их обратно в Соединенные Штаты.

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По сообщениям государственных СМИ КНР, маршрут Маска в воскресенье днем включает встречу с Рен Хунбином, чиновником, возглавляющим Китайский совет по содействию международной торговле, организатора Пекинского автосалона, проходящего сейчас в Пекине.

Напомним:

Компания Tesla снизила цену на свое программное обеспечение помощника водителя Full Self-Driving (FSD) до 8000 долл, ранее такая услуга стоила 12000 долл.

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