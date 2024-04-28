Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей

Польша планирует снизить максимальный тариф на электроэнергию, который могут взимать коммунальные предприятия, на 19%, чтобы уменьшить расходы на государственные субсидии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство климата ожидает, что максимальные тарифы будут "пересчитаны" примерно до 598 злотых (148 долларов) за мегаватт-час, по сравнению с существующими 739 злотыми, и сохранятся до конца 2025 года, говорится в новом проекте установления цен на электроэнергию и отопление с июля. Окончательный уровень будет установлен в ходе переговоров между энергетическим регулятором страны и коммунальными предприятиями, в том числе PGE SA, Enea SA и Tauron SA.

Сейчас фактические цены для домохозяйств ограничены на уровне 412 злотых, а правительство компенсирует поставщикам разницу между этой ценой и тарифом. Согласно предложению, верхний предел для потребителей возрастет, но максимум до 500 злотых, тогда как тариф, который могут взимать коммунальные предприятия, будет урезан. Правительство заявляет, что оптовые цены упали по сравнению с предыдущими максимумами.

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Общая стоимость новых энергетических правил, которые также включают ваучеры для помощи малоимущим, оценивается в 6,4 миллиарда злотых в этом году и еще 1,8 миллиарда злотых в 2025 году, согласно расчетам, содержащимся в новом проекте. Предложения вызвали споры, а Министерство государственных активов предупредило, что они могут ослабить финансовое положение коммунальных предприятий, и правительство должно обсудить детали на этой неделе.

Экономическая правда