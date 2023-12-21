"Київстар" подав судовий позов у зв'язку з масштабним втручанням у роботу мережі

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" у зв'язку з масштабним збоєм унаслідок хакерської атаки звернувся до суду з позовом про втручання в роботу мережі.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону в четвер.

"Є позов з боку "Київстару" про втручання в роботу його мережі. Є вісім кримінальних справ, відкритих Службою безпеки України", - наголосив глава компанії.

Він уточнив, збитки "Київстар", ймовірно, обчислюються мільярдами гривень. Хоча компанія поки що їх не підрахувала.

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"Ми їх не рахували і навіть не здатні поки що їх підрахувати, оскільки займаємося відновленням внутрішніх систем. Але масштаб - це мільярди гривень", - сказав президент "Київстар".

Водночас він запевнив: у компанії немає планів підвищувати тарифи для компенсації збитків.

Коментуючи можливі позови проти самої компанії, Комаров зазначив, що не володіє такою інформацією.

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"Немає таких позовів. Поки що жодних позовів від клієнтів я не бачив", - сказав Комаров.

За його словами, з 80 тис. будинків, які обслуговує компанія "Київстар" у рамках послуги "Домашній інтернет", необхідність замінити пошкоджене обладнання виникла у близько 2 тис. будинків. На сьогоднішній день їх залишилося приблизно 600-700.

Це не типова ситуація. До кінця цього тижня все це (обладнання - ред.) у будинках буде полагоджене", - сказав Комаров.

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Раніше "Київстар" повідомив, що як компенсацію абоненти протягом місяця отримають можливість безкоштовно користуватися послугами, на які вони підписані. Крім того, мобільний оператор виділить 100 млн грн Збройним силам України.

Уточнювалося, що абонентам "Домашнього інтернету" і тарифів "УСЕ РАЗОМ" не буде списано планової плати за пакет послуг із 1 до 31 січня, а для контрактних абонентів із послугою "Домашній інтернет" - із 22 грудня до 21 січня.

Для корпоративних клієнтів це буде оформлено у вигляді знижки в 100% на оплату за тариф з використанням послуг мобільного зв'язку, фіксованого інтернету, передавання даних і телефонії з 1 по 31 січня.