Турция планирует заключить соглашение по СПГ с компаниями США, чтобы уменьшить зависимость от РФ

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Турция ведет переговоры с американской энергетической компанией ExxonMobil о многомиллиардной сделке на покупку сжиженного природного газа, поскольку Анкара стремится ограничить свою зависимость от российских энергоносителей.

Об этом сообщает Financial Times.

Турция, которая импортирует почти весь свой природный газ из РФ, стремится создать "новый портфель поставок", который сделает ее менее зависимой от любого одного партнера, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью Financial Times.

По словам Байрактара, Турция получит до 2,5 млн. тонн СПГ в год благодаря долгосрочному соглашению, которое обсуждается с Exxon, добавив, что пакт может длиться в течение десятилетия. Этого объема хватило бы для покрытия примерно 7% потребления природного газа Турцией в прошлом году, согласно расчетам FT.

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На Россию приходится около 40% турецкого потребления СПГ. Москва также является крупнейшим поставщиком нефти в Турцию.

Коммерческие условия сделки с Exxon все еще обсуждаются, но 2,5 млн. тонн СПГ, поставляемых в Турцию, пока будут стоить около 1,1 млрд. долларов, согласно оценкам информационного агентства Argus.

Анкара также обращалась к другим американским производителям природного газа по заключению соглашений о поставках СПГ, стремится "диверсифицировать" свои поставки природного газа до того, как некоторые из ее долгосрочных контрактов с Россией закончатся в 2025 году, а контракты с Ираном - в следующем году.

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Напомним:

Турция, которая уверенно занимает второе место в мире после Индии по импорту российской нефти Urals, продолжила увеличивать закупки сорта в марте, доведя объем до исторического максимума - более 12 миллионов баррелей.

Экономическая правда