РФ угрожает "суровым ответом" на возможную конфискацию российских средств за рубежом

Официальные представители РФ угрожают суровыми ответами "око за око" в случае конфискации активов РФ на западе.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в отдельном комментарии, что в России все еще есть много западных денег, которые могут стать мишенью для контрмер Москвы.

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"Перспективы для судебного обжалования (конфискации российских активов) будут широко открыты.

Россия воспользуется этим и будет бесконечно защищать свои интересы", - сказал Песков.

В воскресенье 28 апреля спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также угрожала "значительными последствиями" на возможную конфискацию активов РФ.

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"Российские активы должны оставаться неприкосновенными, потому что в противном случае будет жесткий ответ на западное воровство. Многие на Западе это уже поняли. К сожалению, не все", - сообщила она.

Напомним:

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев пригрозил конфискацией активов граждан США в ответ на закон США о передаче замороженных российских активов Украине.

Палата представителей США 20 апреля одобрила законопроект, который предусматривает возможность конфискации в пользу Украины суверенных активов РФ и расширение антироссийских санкций.