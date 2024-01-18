Владелец "Киевстара" VEON посчитал убытки от масштабного сбоя, вызванного кибератакой

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Нидерландская компания VEON - владелец украинского мобильного оператор "Киевстар" - объявила убытки от кибератаки и сбоя сети в декабре 2023 года - почти 100 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте VEON.

Отмечается, что VEON и "Киевстар" провели оценку финансового воздействия, предварительные результаты которой стали доступными.

В основном из-за ограниченного периода, в течение которого критически важные службы были недоступны, VEON не ожидает существенного финансового влияния на свои консолидированные результаты за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

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Однако компания ожидает, что потеря дохода в результате мер по повышению лояльности клиентов, принятых "Киевстаром" для компенсации неудобств, вызванных сбоями, будет иметь влияние на ее консолидированные результаты доходов за 2024 год.

Влияние этих предложений на доход оценили примерно в 3,6 миллиарда гривен (примерно 95 миллионов долларов США).

В ближайшие месяцы "Киевстар" планирует продолжить работу по восстановлению и компенсации. Расходы или потеря дохода от любых других подобных мер по восстановлению являются неопределенными и не могут быть обоснованно оценены на данный момент.

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Напоминаем:

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

Причиной масштабного сбоя назвали мощную хакерскую атаку. "Киевстар" уверял, что персональные данные клиентов в безопасности.

Работы по восстановлению связи продолжались до 19 декабря.

"Киевстар" в связи с масштабным сбоем в результате хакерской атаки обратился в суд с иском о вмешательстве в работу сети.

Руководитель Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк в интервью Reuters заявил, что российские хакеры проникли в систему украинского телекоммуникационного оператора "Киевстар" как минимум в мае прошлого года, хотя масштабная атака произошла 12 декабря.