Графики отключений продолжают применять в Харьковской области и Кривом Роге

Аварийные отключения электроэнергии применяют в Харьковской области и на промышленных объектах в Кривом Роге.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В Украине продолжаются аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных в последних массированных обстрелах.

Как сообщают в Минэнерго, из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались.

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На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 6300 Мвт ч.

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Напомним:

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По состоянию на 26 апреля в энергосистеме сохраняется дефицит, потребление электроэнергии выросло на 3,8%, шестой день подряд Украина получает аварийную помощь из Европы.