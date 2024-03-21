"Київстар" прозвітував про зменшення доходу і кількості абонентів
У 4 кварталі 2023 року операційний дохід найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" скоротився до 7,9 млрд грн (на 3,3%).
Про це йдеться у пресрелізі оператора.
Зниження квартального доходу у компанії пояснюють, зокрема, кібератакою на "Київстар" у грудні 2023 року.
При цьому загальна кількість абонентів "Київстар" знизилась на 3,4% - до 23,9 млн.
Втрату 900 тисяч абонентів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у "Київстарі" пояснили міграцією населення через війну та окупацією низки населених пунктів.
При цьому на 8,8% зросла кількість абонентів, котрі користуються швидкісним мобільним інтернетом, - до 14,3 млн користувачів.
Водночас послуги в мережі 4G-зв'язку отримують 60% абонентів оператора.
У компанії також прозвітували, що у 4 кварталі 2023 року капітальні інвестиції виросли на 6,8% - до 6,364 млрд грн.
Загалом за 2023 рік оператор відновив зв’язок в 190 населених пунктах і збудувала 1000 нових базових станцій для мережі 4G. Крім цього, компанія модернізувала 4000 базових станцій з метою збільшення швидкості мобільного інтернету, йдеться у звіті.
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Нагадуємо:
Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Причиною масштабного збою назвали потужну хакерську атаку. "Київстар" запевняв, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Роботи з відновлення зв’язку тривали до 19 грудня.
"Київстар" у зв'язку з масштабним збоєм унаслідок хакерської атаки звернувся до суду з позовом про втручання в роботу мережі.
Нідерландська компанія VEON - власник українського мобільного оператор "Київстар" - оголосила збитки від кібератаки та збою мережі у грудні 2023 року - майже 100 мільйонів доларів.
Економічна правда